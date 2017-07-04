YÖKDİL Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile ikinci kez 9 Temmuz'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, 9 Temmuz'da 30 il, 35 sınav merkezinde saat 09.30'da başlayacak sınavın giriş belgelerine "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" adresinden ulaşabilecek.

Sınavın soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanacak. Sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.

İlk alan özgü dil sınavı olan YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek ve İngilizce'ye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de ilk kez sınav yapılmış olacak.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.