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YÖK'ten üniversitelerdeki ihraçlara hukuki düzenleme

YÖK, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirledi.

YÖK'ten üniversitelerdeki ihraçlara hukuki düzenleme

YÖK, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirledi.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:28
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YÖK'ten üniversitelerdeki ihraçlara hukuki düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirledi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 7145 sayılı Kanun çerçevesinde çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Kurulun, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirlediği bildirilen açıklamada, üniversitelere gönderilen genelgenin içeriği paylaşıldı.

Buna göre, kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek olan dosya, üniversite rektörlüğünce görevlendirilecek bir komisyon tarafından hazırlanacak. Bu komisyonun teşkilinde, komisyon üyelerinin, hakkında çıkarma teklifinde bulunulan şahısla geçmişte herhangi bir husumete konu ilişkilerinin olmaması, haklarında daha önce herhangi bir disiplin cezası verilmemiş olması, idari tecrübesi olanlara öncelik verilmesi ve hakkında inceleme yapılan akademik personelden daha üst veya denk unvana sahip olmaları gibi hususlar gözetilecek.

Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek dosyanın hazırlanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A maddesindeki usule ilişkin hükümler esas alınacak.

Çıkarma teklifi, hukuki nitelikte somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilecek. Dosyada yer alan bilgi, belge ve bulgu ile ilgili olarak, hakkında dosya tanzim edilene gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak üzere makul bir süre verilecek. Savunma hakkı tam ve eksiksiz olarak kullandırılacak.

Hakkında dosya tanzim edilenin savunmasının ilgili komisyonca kabul görmemesi halinde, bunun komisyon raporunda gerekçelendirilmesi ve komisyon görüşünün oluşmasına dayanak gösterilen delillerin zikredilmesine özen gösterilecek. Çıkarma teklifine esas komisyon raporu, mutlaka üniversite yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.

Rektörün, ilgili personelin çıkarılması yönündeki kanaatinin, teklife esas olmak üzere "açıkça" belirtilmesi ve teklife esas dosyanın, bir dizi pusulasına bağlanarak YÖK'e gönderilmesi gerekecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKEğitimüniversitelerdeki Ihraçlar
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