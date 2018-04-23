Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110932
ALTIN
174.931
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7193
EURO
4.9845
Türkiye'de 'mikroçip' ile 10 bin bebek doğdu
Türkiye'de 'mikroçip' ile 10 bin...
Bakanlık mağaraları mercek altına aldı
Bakanlık mağaraları mercek altına aldı
'Türkiye'nin çatısı' yeniden gelinliğini giydi
'Türkiye'nin çatısı' yeniden gelinliğini giydi
'Mürekkep balıklı makarna' ürettiler
'Mürekkep balıklı makarna' ürettiler
'Bayraklı köy'ün kadınlarının 103. yıl mesaisi
'Bayraklı köy'ün kadınlarının 103. yıl...

YÖK'ten Türkiye'nin 'EURO 2024 adaylığı'na destek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Türkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliği için yaptığı adaylık başvurusuna, TFF'ye yazdığı mektupla destek verdi.

YÖK'ten Türkiye'nin 'EURO 2024 adaylığı'na destek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Türkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliği için yaptığı adaylık başvurusuna, TFF'ye yazdığı mektupla destek verdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:36
15 Okunma
YÖK'ten Türkiye'nin 'EURO 2024 adaylığı'na destek

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta SaraçTürkiye Futbol Federasyonuna (TFF) mektup yazarak Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu "Euro 2024" için destek verdi

Mektuba ilişkin açıklama yapan Saraç, Türkiye'nin UEFA 2024 Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapmak için aday olduğunu hatırlatarak TFF'nin adaylık sürecinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Milli bir konu olan Türkiye'nin adaylık sürecini gönülden desteklediklerini bildiren Saraç, "Bu kapsamda 'Yeni YÖK' olarak diğer bazı kurum ve kuruluşların da yaptığı gibi, bu konudaki tam desteklerini gösterebilmek amacıyla TFF'ye bir genel destek mektubu gönderdiklerini" bildirdi.

YÖK olarak, TFF tarafından sunulan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakaları ve bütün ilgili resmi etkinliklere ev sahipliği yapma teklifini desteklediklerini mektupta ilettiklerini aktaran Saraç, şöyle devam etti:

"UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlemesine dair yapılacak hazırlık ve sahnelenme çalışmalarının UEFA'nın ülkemizi ev sahibi ülke olarak seçmesi halinde kamu yararı ve ulusal değer meselesi olarak değerlendirileceğimizi beyan ettik. Her Türk vatandaşı gibi bizler de bu konuyu çok önemsiyor ve gönülden destekliyoruz. YÖK ve Türkiye'deki bütün üniversitelerimiz olarak adaylık ve inşallah devamında hak kazanacağımız ev sahipliği sürecinde elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız."

Saraç, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi temennisinde de bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
EURO 2024 AdaylığıTürkiyeYÖK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
57. Alay Türk milletinin kalbinde
57. Alay Türk milletinin kalbinde
'Çocuk Vali' oyun alanlarının arttırılmasını istedi
'Çocuk Vali' oyun alanlarının arttırılmasını istedi
23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi
Dünya liderlerine 'barış ekmeği' gönderildi
Dünya liderlerine 'barış ekmeği' gönderildi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanıyor
Türkiye'den Kabil'deki saldırıya kınama
Türkiye'den Kabil'deki saldırıya kınama
TSK'da bir dönem sona eriyor
TSK'da bir dönem sona eriyor
Murat Özdoğan; ‘Hedefimiz 2018 Yılı Sonu 1.000 Yayıncı’
Murat Özdoğan; ‘Hedefimiz 2018 Yılı Sonu 1.000 Yayıncı’

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle avukat kartviz İstanbul Fatura Basımı stand hostesi ankara
    Yazılım: TE Bilişim