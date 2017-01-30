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YÖK'ten Prof. Dr. Mazıcı açıklaması

Prof. Dr. Mazıcı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açıklamalarıyla ilgili, "İşlemler MÜ tarafından yürütülmektedir. Bu gibi hususlara YÖK ve üniversitelerimizce asla müsamaha gösterilmeyeceğinin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz." denildi.

YÖK'ten Prof. Dr. Mazıcı açıklaması

Prof. Dr. Mazıcı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açıklamalarıyla ilgili, "İşlemler MÜ tarafından yürütülmektedir. Bu gibi hususlara YÖK ve üniversitelerimizce asla müsamaha gösterilmeyeceğinin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz." denildi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 16:23
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YÖK'ten Prof. Dr. Mazıcı açıklaması

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, Marmara Üniversitesi Rektörlüğünce, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Nurşen Mazıcı hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatılarak, "Konuya ilişkin bütün işlemler Marmara Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Bu gibi hususlara Yükseköğretim Kurulumuzca ve üniversitelerimizce asla müsamaha gösterilmeyeceğinin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz." ifadesi kullanıldı.

YÖK'ün yazılı açıklamasında, "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açıklamaları sonrasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Mazıcı ile ilgili hiçbir işlem yapılmadığı" iddialarına ilişkin bilgilendirme yapılmasına gerek duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Mazıcı'nın 25 Temmuz 2016'da yaptığı açıklamanın hemen akabinde, görevli olduğu üniversitenin rektörlüğüyle görüşülerek gereken inceleme ve soruşturmanın yapılmasının istendiği belirtildi.

Yapılan uyarından bir gün sonra 26 Temmuz 2016'da, soruşturma işlemleri başlatılarak kurulun bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuya ilişkin bütün işlemler Marmara Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Bu gibi hususlara Yükseköğretim Kurulumuzca ve üniversitelerimizce asla müsamaha gösterilmeyeceğinin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Akademik sorumluluktan uzak, kesinlikle tasvip edilmeyecek bu tarz görüşlere ilgili mevzuat ve akademik üslup gözetilerek işlem yapılmaktadır."

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKProf. Dr. Nurşen Mazıcı15 TemmuzMarmara Üniversitesi
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