YÖK'ten 'ByLock' açıklaması

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, iki gündür bazı medya organlarında "910 ByLock kullanıcısı akademisyen listesinin YÖK'e iletildiğine" ilişkin haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde iddia edildiği üzere ByLock kullanıcısı 910 akademisyene ilişkin herhangi bir kurum tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz, başka FETÖ/PDY terör şebekesi olmak üzere her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin yükseköğretim kurumlarında yapılanmasına karşı, dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeyi sürdürmektedir."