YÖK, Mevlana programını dünyaya yayıyor

ANKARA

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "Türk yükseköğretim sisteminin dünyaya açılan penceresi" olarak nitelendirilen "Proje tabanlı Mevlana Değişim Programı" kapsamında, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, İngiltere, İran, Rusya'nın da aralarında bulunduğu üç kıtadaki 19 ülkede 28 projenin desteklenmesine karar verildi.

Program, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecek ve bu değişim için gerekli masraflar, YÖK tarafından karşılanacak.

Yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşma sürecine katkı sağlamak amacıyla YÖK tarafından 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren yürütülen Mevlana Değişim Programı kapsamında, yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği devam ediyor.

Libya, Romanya, Türkmenistan, Cibuti, Kazakistan, Makedonya, Sudan, Umman ve Yemen dahil olmak üzere 21 ülkeyle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılacak.

"Alan odaklı" hedef kapsamında ise aralarında ABD, Japonya, Mısır, Kuveyt ve Filistin'in de bulunduğu 28 ülkeyle sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri gibi alanlar bazında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılacak. YÖK tarafından üniversitelerden talep edilen projelerle ilgili 159 alan belirlendi.

Mevlana Değişim Programına yeni ve yenilikçi açılım

Proje tabanlı Mevlana Değişim Programı, yükseköğretim sisteminin öncelikli alanlarında, yetkinlik ve kapasite geliştirmeyi, bunu da uluslararası ilişki ve işbirliği yaklaşımı ile gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

2016-2017 akademik yılı için öncelikli alanlar, Bulut/Nesnelerin interneti / Sosyal Ağlar / Büyük Veri, Sağlık ve Moleküler / Hücresel Mühendislik, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Robotlar ve Akıllı Sistemler, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Mikro / Nano / Opto-elektronik ve Yarı İletken Teknolojileri, Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Teknolojileri, Ekosistemler ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre olarak belirlendi.

Yükseköğretim kurumları ile bu alanlarda dünyada yetkin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliği YÖK tarafından teşvik ediliyor.

Program, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecek ve bu değişim için gerekli masraflar, YÖK tarafından karşılanacak.

Üç kıtadan 28 proje desteklenecek

Proje tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında 42 yükseköğretim kurumundan YÖK'e ulaşan 152 proje, ilgili alanlardaki uzman kişilerden oluşan komisyon tarafından gerçekleştirilen panellerde değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, ABD, Arnavutluk, Bosna Hersek, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, İngiltere, İran, İspanya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Norveç, Pakistan, Polonya, Rusya, Tayland ve Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarındaki değişimi öngören 28 projenin desteklenmesine karar verildi.