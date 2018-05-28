YÖK, güncellenen müfredatı DSÖ temsilcileriyle görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, öğretmen yetiştiren lisans programları müfredatının güncel halini ele almak üzere toplandı.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, toplantıda yeni YÖK kapsamında sağlık alanında gerçekleştirilen yapısal değişiklikler görüşüldü.

Toplantıda, yeni öğretmen yetiştirme lisans programları müfredatının sağlık boyutu ele alındı.

Yeni müfredattaki bağımlılık, bağımlılıkla mücadele, beslenme ve sağlık dersleri başlıkları altındaki doğal ve sağlıklı beslenme, obeziteyle mücadele, sağlıklı yaşam ve egzersiz, sağlıklı cinsel yaşam, büyüme ve gelişme konuları görüşüldü. Toplumun kanaat önderleri konumunda olan öğretmenlerin eğitimlerinde bu konuların yer almasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, ayrıca DSÖ'nün de ilgi alanında olan yükseköğretimde göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar, uluslararası öğrenciler ve ülkelerinde savaş, işgal ve ilhak bulunan kişilerin diplomalarının denklik işlemleri için gerçekleştirilen çalışmalar anlatıldı.

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile gayrı resmi görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen toplantı, DSÖ temsilcileri tarafından da verimli bir toplantı olarak değerlendirildi.

DSÖ temsilcileri, Türkiye'de pek çok kurumla iş birliği yaptıklarını ve sağlığın sadece sağlıkçıların değil, herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek, sağlıklı yaşam alanları oluşturmak ve sağlıklı yaşam pratiklerini hayata geçirmek üzere üniversitelerle, YÖK'le daha yakın çalışmanın sağlıklı nesiller için önemini vurguladı.

Toplantıya, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programı Sorumlusu Doç. Dr. Toker Ergüder, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı Dr. Ayla Aydın ve Kurum Danışmanı Prof. Dr. Cemal Bulut katıldı.