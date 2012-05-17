YÖK Ege Üniversitesi'ndeki iddiaları inceliyor

ANKARA
YÖK, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri'nde başörtülü öğrencilerin fotoğraflandığı iddialarını YÖK Denetleme Kurulu'na inceleme ve soruşturma için sevk etti.
AA
YÖK, Ege Üniversitesi'nde başörtülü öğrencilerin fotoğraflandığı iddialarını YÖK Denetleme Kurulu'na inceleme ve soruşturma için sevk etti.
ANKARA
YÖK, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri'nde başörtülü öğrencilerin fotoğraflandığı iddialarını YÖK Denetleme Kurulu'na inceleme ve soruşturma için sevk etti.
AA