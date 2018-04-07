Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655
Ünlü sanatçının anısına: “GÖRMEK”
Ünlü sanatçının anısına: “GÖRMEK”
Bir “linç”in anatomisi
Bir “linç”in anatomisi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi' eğitimi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi'...
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa...
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona...

YÖK Başkanı Saraç, YÖK Genel Kurulunu toplantıya çağırdı

YÖK Başkanı Saraç, YÖK Genel Kurulunu, Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıyı görüşmek üzere 12 Nisan Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı.

YÖK Başkanı Saraç, YÖK Genel Kurulunu toplantıya çağırdı

YÖK Başkanı Saraç, YÖK Genel Kurulunu, Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıyı görüşmek üzere 12 Nisan Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 10:10
0 Okunma
YÖK Başkanı Saraç, YÖK Genel Kurulunu toplantıya çağırdı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulunu, Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıyı görüşmek üzere 12 Nisan Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YÖKOsmangazi ÜniversitesiYÖK Genel Kurulunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Samsun Garnizon Komutanı'na FETÖ'den müebbet hapis
Eski Samsun Garnizon Komutanı'na FETÖ'den müebbet hapis
Polis dolandırıldığının farkında olmayan vatandaşı arıyor
Polis dolandırıldığının farkında olmayan vatandaşı arıyor
Genelkurmay 'çatı' davasında gerginlik
Genelkurmay 'çatı' davasında gerginlik
80 'kara nokta' için 60 milyon lira harcanacak
80 'kara nokta' için 60 milyon lira harcanacak
TSK: Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89 oldu
TSK: Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89 oldu
Uçağını kaçıran yolcu kapıyı kırarak aprona girdi
Uçağını kaçıran yolcu kapıyı kırarak aprona girdi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı: 4 ölü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı: 4 ölü
Kıbrıs-Girit-Ayvalık Üçgeninde Lozan Anlaşması ve Mübadiller
Kıbrıs-Girit-Ayvalık Üçgeninde Lozan Anlaşması ve Mübadiller
Karlov'un katilinin 'örgüt abisi' gözaltına alındı
Karlov'un katilinin 'örgüt abisi' gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ