YÖK Başkanı Saraç'tan YÖKDİL'e ilişkin açıklama

ANKARA

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yazılı açıklamasına göre, YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından YÖKDİL sınavına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Alana özgü" dil yeterliliğini belirlemeye yönelik yeni bir sınav olan YÖKDİL'e 100 bine yakın kişinin başvurduğunu ve ilk sınavın 5 Mart'ta başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Saraç, akademinin talebi ve beklentisi olan bu sınavı gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu kaydetti.

"YDS'ye göre başarı oranının ciddi bir şekilde yükseldi"

Sınavın gerçekleşmesinde katkıları olan Ankara ve Anadolu üniversitelerine teşekkür eden Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezi sınavlarda mutat olan muhtemel itirazlar için beklenmesi gereken sürenin bitiminde sonuçlar açıklanacaktır. YÖKDİL Sınavımızın sonuçları yakın zaman içerisinde merak ve heyecanla bekleyen adaylarımızla paylaşılacaktır. Bununla birlikte YÖKDİL Sınavının sonuçlarının ilan edilmesine kısa bir süre kala ham sonuçlara baktığımızda YDS'ye göre başarı oranının ciddi bir şekilde yükseldiğini görmekteyiz. Bundaki en büyük amil, YÖKDİL'in 'alana özgü' olması ve 'alanın terminolojisi'ni sorgulamasıdır."