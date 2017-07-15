YÖK Başkanı Saraç'tan '15 Temmuz' mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, FETÖ ile mücadele konusunda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yükseköğretim camiası olarak bu hain yapının üniversitelerimizi ele geçirmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında Saraç, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinin en ağır saldırılarından birine maruz kaldığını, ülkenin demokratik yapısı, anayasal düzeni, milli bütünlüğü ve millet iradesinin hedef alındığını anımsattı.

"Hain yapının üniversitelerimizi ele geçirmesine asla müsaade etmeyeceğiz"

Saraç, mesajında şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız, Meclisimiz, hükümetimiz, kahraman polisimiz, şerefli Türk ordumuz olmak üzere, halkımızın kanıyla, canıyla koruduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yükseköğretim camiası olarak bu hain yapının üniversitelerimizi ele geçirmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasinin en önemli savunucularından olan üniversitelerimiz ve bütün akademik camiamız milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halindedir. En önemli görevimiz, vatanperver ve ilmin nuruyla münevver nesiller yetiştirmektir."