Orta ve Doğu Karadeniz

'de yoğun

kar yağışı

beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de görülen yağışlar, bugün akşam saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışışeklinde etkili olacak.

Kıyı kesimde hafif örtü yapması beklenen kar yağışlarının, iç ve yüksek kesimlerde yer yer 20 santimin üzerinde yeni örtü yapacağı aktarıldı.

Perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

AA