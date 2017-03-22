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YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı

Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (YLSY), sözlü sınav sonuçları açıklandı.

YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı

Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (YLSY), sözlü sınav sonuçları açıklandı.

22 Mart 2017 Çarşamba 10:53
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YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1416 sayılı kanun kapsamında Bakanlıkça verilen bursla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin sözlü sınav sonuçlarının, Resmi Burslu Öğrenci Sistemi'nden (REBUS) duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"YLSY Puanı 70 ve üzeri olan adaylar, 2016 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu - Tercih Tablosu'ndan kurum kontenjanı tercihlerini ilerleyen zamanda http://yyegm.meb.gov.tr/ sitesinden ilan edilecek tarihler arasında http://www.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Adayların sözlü sınavına girdikleri lisansüstü öğrenim grubundaki kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemleri, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda YLSY puanı üstünlüğüne göre, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Tercih yapmayan öğrenciler, herhangi bir kontenjana yerleştirilmeyecektir. Bu nedenle sınavda başarılı olan öğrencilerin, sözlü sınavına girdikleri lisansüstü öğrenim grubundaki alanda sadece bir kontenjan bile olsa tercihte bulunmaları yararlarına olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
YLSYSözlü SınavSonuç
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