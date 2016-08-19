Yiyecek yardımı yönetmeliğinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle devlet memurlarının yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere yönetmelik kapsamındaki memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacak.

Ayrıca, A1, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan personel hariç olmak üzere söz konusu yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanacak.