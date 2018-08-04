YILMAZ ZENGER’i son yolculuğuna uğurluyoruz

Benim de tanışma şansına eriştiğim, ressam arkadaşım Gülay Alpay ile birçok projede yer alan değerli Sanatçı Yılmaz Zenger’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Benim de kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığım değerli Sanatçı Yılmaz Zenger’in üzüntüsünü, dostum Gülay Alpay da şu sözlerle dile getirdi...

"Birlikte pek çok proje yapmıştık.

Tasarımlar ışıklı resim odalı resimli aydınlatmalar.

Cer Modern’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde büyük ses getirdi.

Curatörlüğümü yapmıştı.

Kısa bir süre önce kendisiyle görüşmemizde New York’ta Art Fashion Show yapacaktık ışıklı sesli elbise tasarımları yapacaktık..

Sergi projemiz vardı.

Yılmaz Zenger kısa bir süre önce “Daha iyiyim, haftaya çıkıyorum hastaneden. Fabrikaya gelin, ortak eserlerimize bir bakalım” demişti.. Sergi projeler hazırlığındaydık biz hep...

Dahi, mucit ve biraz da hiperaktif ve üstün yetenekli çocuk gibi... Nüktedan ve aynı zamanda ince espirili, hocaların hocası hocam...

Ama yaşı yoktu onun, sanatının...

Sonsuzluk yolunda... Işığı ve sanatı zamandan mekandan ve her boyuttan bağımsız, sınırsız ve özgür...

Eserleri bir çağdaş melodi gibi her çağda yeni... Bu çağin çok ötesinde ama anlayana ve duyana hep dokunacak..

Sevgi, saygı ve teşekkürlerimle..."

Yilmaz Zenger kimdir?

Yılmaz Zenger kim diye soranlara, onu tanımamış olup tanımak isteyenlere onun küçük bir hayat hikayesi:

Yılmaz Zenger dünyaca tanınmış bir tasarımcı, mimar ve sanatçıydı. Kendine ait endüstriyel tasarım ve özel ürün üretimi yaptığı tesiste çalışmanın yanı sıra, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzun yıllar boyama, heykel, tasarım üzerine ders verdi ve yazılar yazdı. Zenger aynı zamanda, 40 yıl önce kuruluşunda yer aldığı Yapı Endüstri Merkezi'nin yönetim kurulu üyeliğini görevini de uzun yıllar sürdürdü.

Bir mimar, tasarımcı ve sanatçı olarak çok sevdiği bir söz vardı: “Her görünen nesne, görünmesi gereken başka bir şeyin üstünü örter.” İşte Zenger yaşamı boyunca hep örtüleri kaldırıp daha alt katmanlara inmeye çalıştı. Zenger, Herkese Bilim Teknoloji dergisinin de yazarları arasındaydı.

Yılmaz Zenger'in cenazesi, 5 Ağustos Pazar günü, ikindi namazının ardından, Şakirin Camii'nden kaldırılacak...