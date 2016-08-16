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Yılmaz Erdoğan, Hakkari için TBMM'yi ziyaret etti

TBMM'yi ziyaret eden sanatçı Yılmaz Erdoğan, memleketi Hakkari'nin ilçe olmamasıyla ilgili talebini Başbakan Binali Yıldırım'a iletti.

Yılmaz Erdoğan, Hakkari için TBMM'yi ziyaret etti

TBMM'yi ziyaret eden sanatçı Yılmaz Erdoğan, memleketi Hakkari'nin ilçe olmamasıyla ilgili talebini Başbakan Binali Yıldırım'a iletti.

16 Ağustos 2016 Salı 14:05
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Yılmaz Erdoğan, Hakkari için TBMM'yi ziyaret etti

 TBMM'yi ziyaret eden sanatçı Yılmaz Erdoğan, memleketi Hakkari'nin ilçe olmamasıyla ilgili talebini Başbakan Binali Yıldırım'a iletti.

Yılmaz Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis'in hasar gören noktalarını gezdi, ardından AK Parti Grup Toplantısı için TBMM'ye gelen Başbakan Yıldırım'ı karşıladı.

Erdoğan, Başbakan Yıldırım'a, Hakkari'nin ilçe yapılmamasıyla ilgili talebini iletti.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunun Erdoğan, Hakkari için Meclis'e geldiğini, Hakkari'nin ilçe yapılmasının hiç hesapta olmadığını söyledi.

Hakkarililerden ve akrabalarından bu konuda yoğun bir talep aldığını ifade eden Erdoğan, "Sayın Başbakan ile görüştüm. Hakkari'nin ilçe olmasının daha iyi olacağını, Hakkari'nin bu konuda herhangi bir ekonomik kaybının olmayacağını belirtti." dedi.

Yıldırım, "İkna oldunuz mu?" sorusu üzerine, "Hakkari'nin temsilcisi pozisyonunda sayılmam. Hakkari'nin temsilcileri Hakkarililerdir. Onlar da 3-4 otobüs gelmişler. Ayaküstü konuşmadan bir ana fikir çıkarmak istemiyorum. Bakalım, göreceğiz. Oradaki duygusal travmayı çözmek için halkla bir diyalog kurulması konusundaki görüşümüzü söyledik. Çünkü o kırıcı oluyor. Yöre için iyi olacaksa yöre insanı ikna edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Hakkari'nin isminin "Çölemerik" olarak değiştirilmesi konusuna ilişkin ise Çölemerik isminin yeni olmadığını, Hakkari ilçe olduktan sonra bu konunun bir detay olarak kalacağını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 14:06
Anahtar Kelimeler:
TBMMYılmaz ErdoğanHakkariBinali Yıldırım
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