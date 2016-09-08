Yıllık 10 milyar dolar hasılatlı bahis çetesi çökertildi

İstanbul polisinin, internet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenleyen organize suç örgütünün Türkiye ve Kıbrıs yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 57 kişi gözaltına alınırken, bahis organizasyonunun yıllık hasılatının yaklaşık 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye, Kıbrıs, Japonya, Çin ve Hindistan'da internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynatan Londra merkezli organizasyona yönelik soruşturma başlattı.

Yasa dışı bahis organizasyonun Türkiye ve Kıbrıs yapılanmasında yer alan kişilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, 1 Eylül günü şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, organizasyonun Türkiye ve Kıbrıs sorumlusu olduğu iddia edilen Veysel Ş.'nin de aralarında bulunduğu 57 kişiyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 milyon dolar, 40 bilgisayar, 188 kişi adına çıkartılmış banka kartları, 2 tabanca ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Mal varlıklarına el konuldu

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulaması sürerken, yaklaşık 780 milyon dolar tutarındaki mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Yapılan araştırmada, yasa dışı bahis organizasyonun Türkiye ve Kıbrıs yapılanmasının günlük hasılatının yaklaşık 28 milyon dolar, yıllık hasılatının ise 10 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilirken, son 5 yılda internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynadığı belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 milyon 500 bin kişiye 100'er lira para cezası kesileceği öğrenildi.

Türkiye ve Kıbrıs'ın yanı sıra Japonya, Çin, Hindistan'da da yasa dışı bahis oynatan organizasyonun toplam yıllık hasılatının 100 milyar dolar civarında olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 57 şüpheli adliyeye sevk edildi.