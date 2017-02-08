Yılın en iyi festivali Magic Break'in ilk isimleri açıklandı

Binlerce güzel insanı stresten ve monotonluktan, spontaneliğe ve huzura taşıyan, 20-23 Nisan'da gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük bahar festivali Magic Break, bu sene de deniz kum ve güneş üçlüsünü en iyi şekilde sunan, Alanya İncekum Mevkii’ndeki Pegasos Resort Hotel’de gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü Quintino, Coyu, Route 94, Zatox, Sailor & I'ın yanı sıra Big Room'dan Hardstyle'a, House'dan Techno'ya 40'tan fazla yabancı ve yerli Dj’in birlikten kuvvet doğurtacağı bu elektronik müzik cümbüşü için tüm detaylar magicbreaktr.com ’da!