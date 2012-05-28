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Yılın En Başarılı Siyasetçisi seçildi

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Karadeniz Vakfı tarafından ''Yılın En Başarılı Siyasetçisi'' ödülüne layık görüldü.

Yılın En Başarılı Siyasetçisi seçildi

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Karadeniz Vakfı tarafından ''Yılın En Başarılı Siyasetçisi'' ödülüne layık görüldü.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 08:39
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Yılın En Başarılı Siyasetçisi seçildi

Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Vakfı (Karadeniz Vakfı) ''KARVAK 2011 Yılının En İyileri'' ödül töreni, Grand Cevahir Otel'de yapıldı. 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Yılın En Başarılı Siyasetçisi'' ödülünü, Karadeniz Vakfı Başkanı İbrahim Cevahir'in elinden aldı. 
''2011 Yılının En İyileri'' ödül töreninde Akşam Gazetesi ''Yılın En İyi Gazetesi'', AKUT ''Yılın En Başarılı Sivil Toplum Örgütü'', Kral FM ''Yılın En İyi Radyosu'', Erdoğan Aktaş ''Yılın En Başarılı TV Moderatörü'', İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ''Yılın En Başarılı Rektörü'', Fatih Portakal ''Yılın En İyi Sabah Kuşağı Haber Programı'', Ayça Bingöl ''Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu'', Tuğba Özay ''Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı'', Sinan Akçil ''Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı'', Bugün Ne Giysem ''Yılın En İyi Moda Programı'', Alişan ''Yılın En Başarılı Fantezi Müzik Erkek Sanatçısı'', Deniz Seki/Suya Hapsettim ''Yılın En İyi Şarkısı'', İbrahim Çelikkol ''Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu'' ödülünü aldı.
''Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi'' ödülünü ''Çocuklar Gülsün Diye'' ile Gülben Ergen alırken, ''Yılın En İyi Yardımcı Oyuncusu'' ödülüne Rıza Kocaoğlu, ''En İyi Sinema Filmi'' ödülüne ''Sümela'nın Şifresi Temel'' layık görüldü.
Remzi Gür ''Yılın En Başarılı Tekstilcisi'', THY ''Yılın En Başarılı Havayolu Şirketi'', Mehmet Ali Yılmaz ''Yılın En Başarılı Turizmcisi'', Hüsnü Özyeğin ''Yılın Eğitime Katkıda Bulunan İşadamı'', Varyap Meridian ''Yılın En Başarılı İnşaat Projesi'', Murat Ülker ''Yılın En Başarılı İşadamı'' ödülünü kazandı. 
''Yılın Çevre Ödülü''ne Nuhoğlu Vakfı layık görülürken, Çetin Nuhoğlu'na da ''Karadeniz Vakfı Onur Ödülü'' verildi.
Şenol Güneş ''Yılın En Başarılı Spor Adamı'', Tarkan ''Karadeniz Vakfı Onur Ödülü'' ve Mehmet Ali Birand da ''Yılın En Başarılı Anchormani'' ödülünü aldı.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 00:40
Anahtar Kelimeler:
Egemen Bağış
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