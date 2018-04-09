M. KEMAL SALLI

Türksoy’la İpekyolu Dergisi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin gelenekselleşen “YILIN ALTIN ADAMLARI” ödül törenlerinin 14’üncüsü Asya ve Avrupa’dan gelen konukların da katılımıyla WOW HOTEL’de gerçekleştirildi. Bir Türk olarak çeşitli alanlarda yaptıkları hizmetler dolayısıyla ödüle layık görülenlerin onurlandırıldıkları bu yılki törenin en anlamlı ve en duygusal karesi, 15 Temmuz’un en genç gazisi 15 yaşındaki milli güreşçi İsmet Eker ile 88 yaşındaki Kore gazisi Albay Mustafa Şevket Tarı’nın birlikte sahneye çıkmalarıydı.

Azerbaycan’ın ünlü modacısı Gülnare Halilova’nın hazırlamış olduğu milli kıyafetler defilesinin ve Kafkas Yıldızları Dans Grubunun danslarının renk kattığı gecede, ünlü sanatçı Esat Kabaklı da “Bil oğlum” türküsüyle davetlilere duygu dolu anlar yaşattı.

Törene Siyaset , iş dünyası, kültür- sanat, akademi ve medya dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu,Romanya, Bosna-Hersek, Gürcistan, Hollanda, Almanya başta olmak üzere pekçok ülkedeki başarılı isimleri buluşturan ödül töreninin sunumunu ise Neslihan Maltepe ve Letafet Alekberova birlikte yaptı.

SEYFULLAH TÜRKSOY: “GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURDUK”

Tören hakkında konuşan İpekyolu Dergisi imtiyaz sahibi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Seyfullah Türksoy, ''Her yıl olduğu gibi bu yılki törenimizle de sağlam gönül köprüleri kurulmasına vesile olduk. Ödül alan başarılı isimleri tebrik ediyorum” dedi.

Ödüle layık görülen her ismin titizlikle belirlendiğine dikkat çeken Seyfullah Türksoy, ''İş dünyası, kültür-sanat, siyaset, yerel yönetimler, akademi, Türk Dünyası gibi farklı kategorilerde belirlenen başarılı isimler 14 yıldır İpekyolu çatısı altında güzel bir dostluk ve işbirliği tablosu sergiliyor. Ülkemizin birlik ve beraberliğe büyük ihtiyaç duyduğu bir ortamda, bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğu inancındayım'' şeklinde konuştu.

Törende TBMM İdare Amiri, milletvekili Salim Uslu, Avrupa Birliği eski Bakanı Eğemen Bağış, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran ve diğer katılımcılar yaptıkları konuşmalarda 14 yıldır devam eden İpekyolu ödül törenlerinin önemine işaret ettiler.