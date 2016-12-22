İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" gerekçesiyle çıkartılan gözaltı kararı kapsamında gözaltına alınan 30 akademisyenin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinden otobüsle alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayına götürüldü.
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