Şüpheliler daha sonra Çağlayan Adliyesine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik Yıldız Teknik Üniversitesinde yürütülen soruşturma kapsamında 103 öğretim üyesi hakkında 18 Kasım'da gözaltı kararı çıkarılmıştı.
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