Yıldız Holding Mısır'daki üretimine ara verdi

İSTANBUL



Yıldız Holding, Mısır'da uygulanan sokağa çıkma yasası gereğince çalışanlarını korumak amacıyla bu ülkedeki Hi Food bisküvi fabrikasındaki üretimine bir süreliğine ara verdi.



Yıldız Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Hi Food, 910 çalışanı ile Ortadoğu, Kuzey ve Batı Afrika ülkeleri için bisküvi üretimi yapıyor. 2009 sonunda faaliyete geçen fabrikanın 4 bisküvi hattı ile yıllık 30 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor.





AA