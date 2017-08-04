Yıldız Hamidiye Camisi açılıyor

Restorasyonu tamamlanan Yıldız Hamidiye Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kıldığı cuma namazının ardından düzenlenecek törenle ibadete açılacak.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, camide yaptığı açıklamada, caminin restorasyonun 4 yılda tamamlandığını hatırlattı.

Caminin Sultan Abdülhamit tarafından yaptırıldığını anımsatan Ertem, şunları kaydetti:

"Restorasyonun 4 yıl sürmesinin temel sebeplerinden birisi şu: Burası saray camisi. Sultan Abdülhamit Han, Yıldız Hamidiye Camisi'ni Yıldız Sarayı'nın bir unsuru olarak inşa ettirdi ve gerçekten de baktığımızda belki de İstanbul'daki en büyük kalem işlerinin olduğu bir cami olarak ön plana çıkmakta. Bu da ister istemez ilmek ilmek, santim santim burayı çalışmamıza neden oldu ve restorasyon çalışmasını biraz uzattı."

Bütün camilerde olduğu gibi burada da aynı şekilde temelden kubbenin alemine kadar her santimetrekarede bir işlem gerçekleştirdiklerini anlatan Ertem, restorasyon kapsamında çevre düzenlemesi yapıldığını, dışarıdaki saat kulesinin de onarıldığını belirtti.

"4 bin 800 eser restore ettik"

Son 15 yılda eski eserlerin restorasyonu konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini dile getiren Ertem, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde de bütün kurumlarda olduğu gibi son 15 yılda canlanma, aktivite, faaliyet noktasında azami gayret olduğunu söyledi.

"Bunları en iyi gerçekleştiren kurumlardan birisi olduğumuzu söyleyebilirim." diyen Ertem, Türkiye sathında 4 bin 800 eser restorasyonu gerçekleştirildiğini aktardı.

İstanbul'da orta ve büyük ölçekte el atılmadık cami kalmadığını vurgulayan Ertem, Sultanahmet Camisi'ni de restorasyon programına aldıklarını hatırlattı.

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, "Artık orta ve büyük ölçekli bütün camilerimizin ya restorasyonu bitti ya da restorasyon programına alındı veya restorasyonu devam ediyor. Küçük ölçekli camiler var. Onları da peyderpey yapacağız. Şu anda İstanbul'da bir ve ikinci bölgeler bağlamında baktığımızda 50 şantiyemiz var. 50 eserin restorasyonu yapılıyor. Restorasyon tamamlanan eserleri hemen ibadete açıyoruz. Bu anlamda da gerçekten çok mutlu olduğumu ifade edebilirim." diye konuştu.