Yıldırım'dan Ovit Tüneli'nde inceleme

RİZE

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Rize'nin İkizdere ilçeside, İkizdere-İspir kara yolunun 2640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı devam eden Ovit Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Kendi kullandığı cip ile tünele giren Yıldırım, inşaatını yapan iş adamı Mehmet Cengiz ve yetkililerden bilgi aldı, inşaatta kullanılan jumbo adlı makineyi kullandı.

Bakan Yıldırım incelemerin ardından yaptığı açıklamada, jumbo ile kayalara delik deldiğini, deliklere patlayıcı yerleştirilerek, zeminin durumuna göre 50 santimetre ile 4 metreye kadar patlatma yapıldığını belirtti.

Ovit Tüneli'nin her biri 14,5 kilometreden oluşan iki tüpten oluştuğunu ifade eden Yıldırım, "İspir'den iki ayna, Ovit'ten iki ayna olmak üzere her bir aynadan bin 100 metre olmak kaydıyla 4,5 kilometre delindi. Daha yapacağımız çok iş var" dedi.

Tünel inşaatının en iyi şartlarda 2015 yılı sonunda tamamlanacağını vurgulayan Yıldırım, "2015 yılı sonunda iki tünelin ucu ortada birleşecek. Yer altında çalışıyoruz. Jeolojik yapı, arzi şartları, bir sıvılaşmış yüzeye rastlarsak işimiz zorlaşır. Kaya tabakasında jeolojik yapıya göre iyi zemindeyiz. Her halükarda 2016 yılında Ovit'te geçit vermeyi hedefliyoruz. 130 yıllık bir projedir. İki Potomya'yı yani Güneysu ile Mezopotamya'yı birbiribe bağlayacak sevgi yolunun en önemli kısmıdır. Bu geçişten sonra Diyarbakır'a kadar kuzey-güney koridoru olarak devam ediyor" diye konuştu.

Ekiplerin aralıksız özveri ile çalıştıklarını ve günde 30 metre ilerlendiğini işaret eden Yıldırım, "12 saat süreyle aralıksız çalışılıyor. Günlük hedefimiz 38-40 metrelere çıkmak. Çıkabilirsek hedef takvimi tutturacağız. Bazen öyle oluyor ki günlük 15 metre bile gidemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız insanımızın yolunu açmak"

Ovit Tüneli projesinin 130 yıldır dillerde desten olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir hayal daha gerçek oluyor. Bunun gibi Marmaray var, Ankara-İstanbul hızlı treni var, üçüncü köprü var, Cankurtaran Hopa-Artvin var. Aslında can alan bir yoldu, artık şimdi cankurtaran oluyor. Buna benzer Zigana'ya kardeş tünel gelecek. Gümüşhane'de şehrin etrafını tünellerle geçiyoruz. Son on senede yaptığımız tünel miktarı 153 kilometre. Türkiye sadece Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapabildi. Bunu dikkate aldığınızda farkı görebiliyorsunuz. Ayrıca Ankara-İstanbul hızlı treninde yapılan tünel miktarı yüz kilometreyi buldu, viyadük miktarı 50 kilometreyi buldu. Artık teknoloji değişti. Eskiden dağa rastlarsak yolumuzu değiştiriyorduk, şimdi dağı delip geçiyoruz. İcabında viyadükler, köprüler yapabiliyoruz. Amacımız insanımızın yolunu açmak, geleceğini, rafahını gerçekleştirecek projeler yapmak."

"Havaalanı yapmak için şartlara bakmak lazım"

Yıldırım 130 yıllık Ovit Tüneli inşaatının başlanmasının ardından Rize'de Havaalanı yapımının konuşulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trabzon Havaalanı şimdilik Rize'nin ihtiyacını karşılıyor. Havalimanı yapmak için şartlara bakmak lazım. Rize'de ayağınızı basıp duracağınız düzlük alan yok. Denize yapalım derse ki Karadeniz'in sağı solu belli olmaz, çok derin ve çok hırçın. Biz hiç bir zaman halkımıza karşı mahçup olacak hiçbir söz vermedik. Yapabileceklerimizi hep söyledik, yapamayacakalrımızı da asla ifade etmedik. 'Biz ne aldanan ne aldatan olacağız, halkamıza karşı dürüst olacağız' dedik."

Yıldırım, tünel incelemeleri sırasında Mehmet Cengiz'den bilgi aldığı sırada, "Arkadaşlar dört taraftan geliyoruz. Her iki uçtan birbirleri ile buluşursa iki tünel, buluşmazlarsa dört tünel" sözleri gülüşmelere neden oldu.

Yıldırım incelemeler sonrası yetkililerle toplantı yaptı.