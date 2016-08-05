Yıldırım'dan 'geçmiş olsun' ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Güven Hastanesindeki ziyaretlerine, akut pankreatit teşhisiyle 2 Ağustos'tan bu yana tedavi altında olan eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'la başladı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen ve yarın taburcu olması beklenen Elitaş'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yıldırım, daha sonra aynı hastanede tedavi gören MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece ayağından yaralanan 19 yaşındaki Şeyma Gedik ile kafa travması geçiren 34 yaşındaki Çetin Yıldız'ı ziyaret etti.

Yıldırım, hastane çıkışında yanına gelen küçük bir çocuğu da sevdi.