İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün 2016'yı 2017'ye bağlayan ilk saatlerde bir eğlence merkezinde, savunmasız, sivil insanlara karşı alçakla bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum, savunmasız insan hayatını kaybetti. 60'ın üzerinde yaralı vardı. Yaralılar tedavileri görüldükçe taburcu oluyor. Yaralılardan durumu kritik olanlar var ama fazla değil, 3-4 yaralımız var bu şekilde." dedi.

"Terör, bizi yıldıramaz, bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Bazı yerlerde kulağıma geliyor; terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış... Aslı astarı yok. Bildiğimiz silahlı bir terörist." ifadelerini kullandı.

"Terör, insanlığın ortak derdidir"

Başbakan Yıldırım, terörün insanlığın ortak derdi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Terörle bir yere varılmaz. Terörün amacı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem de Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun tabii bir karşılığı olacağını biliyoruz. Ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz."

AA