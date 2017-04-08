Yıldırım, Pence ile görüşmesinde 'güvenli bölge' konusunu vurguladı

Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefon görüşmesinde, Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna ABD tarafından verilen karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu ifade ederek, ABD'den Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediklerini ve bu yolda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, görüşmede, gelişmeler ışığında Türkiye'ye doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini vurguladı.