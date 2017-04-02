Yıldırım: Milletin rüzgarı onların kandilini söndürecek

KAYSERİ - Başbakan Yıldırım, "Kandil'dekiler, terörist başları gece gündüz açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki, 'Aman ha evet çıkarsa biz biteriz, onun için hayır kampanyasına devam.' O Kandil'i söndüreceğiz, onların kandilini söndüreceğiz, milletin rüzgarı onların kandilini söndürecek." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

15 Temmuz'dan sonra mevcut düzenin değişmesinin şart olduğunun ortaya çıktığını belirten Yıldırım, "Bu mesele memleket meselesi, bu mesele memleketin beka meselesi" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Yıldırım, AK Parti ve MHP'nin bir araya gelerek, anayasa değişiklik teklifini hazırladığını hatırlatarak, "Anayasa değişiklik teklifini Meclise götürdüğümüz zaman dedik ki bu değişiklik, Meclisin tamamının onayını da alsa biz işi mutlaka sahibine, millete, Kayseri'ye götüreceğiz. Kararı Kayseri, Kayseri'nin hanımefendileri, yiğit insanları, gençleri, beyefendileri verecek. Biz bugüne kadar gücümüzü hep sizden aldık, siz ne dediyseniz onu yaptık. İstemediğiniz, razı olmadığınız hiçbir işin içinde olmadık." şeklinde konuştu.

"İktidarın milletten başka sahibi olmayacak"

Kayseri'nin halk oylamasında rekor kıracağını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu anayasa değişikliğiyle ne yapıyoruz? Kayserililer, garanticidir, garanti işi severler. İşte bu anayasayla birlikte hükümet işi garanti. Sandık kapandı, Türkiye'de hükümet kuruldu. Böyle vekilleri seç, Ankara'ya gönder, onlar, günlerce partiler uğraşsın, 'hükümet kurdu, kurmadı' derdi ortadan kalkıyor. Hükümet kurma işini vekillerden alıyoruz, aslına, millete veriyoruz. Siz kuracaksınız hükümeti, cumhurbaşkanını seçeceksiniz, hükümeti de kuracaksınız. Bundan sonra Türkiye'yi hep güçlü hükümetler yönetecek. İktidarın milletten başka sahibi olmayacak. Ne bürokrasi ne yargı ne de askeri bürokrasi milli iradeye, sizin kararınıza asla karışamayacak. Millet kimi seçtiyse ülkeyi o yönetecek, hesabı veren de o olacak."

Meclis'in yeni sistemle eskisinden daha güçlü olacağını, cumhurbaşkanını, hükümeti denetleyeceğini ve kanunları çıkaracağını vurgulayan Yıldırım, kanunları memleketin, milletin faydası için seçilen milletvekillerinin yapacağını, yargının hem tarafsız hem de bağımsız olacağını belirtti.

"Birini yazın, birini kışın yapmak yok"

Devletin işlerinin hızlanacağının altını çizen Yıldırım, "Kayserililer tüccar kafalıdır. Siz zaman kaybının ne demek olduğunu, paranın nasıl kazanıldığını bilirsiniz. İşte bu sistemde hem zaman tasarrufu var hem de mesarif yok. Çünkü iki seçimi bir arada yapacağız. Hem cumhurbaşkanı seçimi hem de milletvekili seçimi. Birini yazın, birini kışın yapmak yok. Dolayısıyla aynı anda seçim oluyor, iş bitiyor, ondan sonra herkes işine bakıyor. Planlar, projeler, vaatler yerine getiriliyor. Ekonomi daha istikrarlı hale geliyor, büyüme artıyor, Türkiye güç kazanıyor. Türkiye'nin dış politikası daha da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Binali Yıldırım, muhalefetin, "Tek adam rejimi gelecek." eleştirisine yönelik de "Milletin, seçimin olduğu yerde, iki sefer seçimle cumhurbaşkanının geldiği yerde tek adam olur mu? Tek adam görmek istiyorsa CHP kendisine, geçmişine, aynaya baksın. Biz anayasadaki değişiklik paketinde açıkça belirttik, cumhurbaşkanı en fazla iki dönem seçilir. Milyonlarca insanın yüzde 50'den fazla oyla seçtiği yerde diktatörlük olur mu? Onun için tek adam doğru, tek adam olacak ama patron siz olacaksınız, millet olacak." ifadelerini kullandı.

"Siyasetin gençleşmesini istiyoruz"

Yıldırım, mevcut sistemin 16 Nisan'da tarihe gömüleceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kayseri'de en güçlü 'evet'i kadın ve genç kardeşlerimden bekliyorum. Bu referandum gençliğin referandumu. Çünkü 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz bugün seçilemiyor. Oy veriyor ama aday olamıyor. Ne muhtar olabiliyor ne de belediye meclis üyesi olabiliyor. CHP buna karşı çıkıyor. Biz siyasetin gençleşmesini istiyoruz. Onlar da bırakın gençleri, biz devam edelim diyorlar. Biz Türkiye'nin genç beyinlerinin enerjisini siyasete yansımasını istiyoruz. Ey Kılıçdaroğlu, dinle dinle 15 Temmuz gecesi senin beğenmediğin gençler tankların önündeydi, mermilere göğüs gerdi, bayrağı indirmedi, ezanları dindirmedi. İşte bu gençler ülke ne zaman dara düşse her zaman ön saftalar. Kurtuluş Savaşı'nda da böyleydi 15 Temmuz'da da böyleydi."

Muhalefetin, gençleri, kendi istismar siyasetlerine bir dolgu malzemesi olarak gördüğünü dile getiren Yıldırım, CHP'nin 2011 seçim beyannamesinde gençlerin seçilme yaşının 18'den 21'e indirilmesinden bahsedildiğine dikkat çekti.

Yıldırım, CHP'nin bu konuda çifte standart yaptığını ifade ederek, "CHP Milletvekili Mahmut Tanal 3 Şubat 2015'te kanun teklifi veriyor. Diyor ki, '21 çok, 18'e indirelim.' Seçilme yaşını 18'e indirelim diye kanun teklifi veriyor. Bunu da Kılıçdaroğlu, mühürlüyor, olur diyor ve meclise geliyor. Şimdi bunlar kalkmış 18 yaşa karşı çıkıyorlar. Bunların ipiyle kuyuya inilmez. Bunlar anayasa değişikliğine karşı değiller, bunların derdi, bugüne kadar büyük büyük projeler nasıl tarihe mührünü vurduysa bu da bizim bu ülkeye, çocuklarımıza kazandıracağımız yeni bir reformdur. İşte bunu istemiyorlar." şeklinde konuştu.

Kayseri'ye müjde

"Şimdi, sıkı durun, müjde, Kayseri'ye tam bin 600 kapasiteli şehir hastanesi yapıyoruz. Bu sene açılacak, hayırlı uğurlu olsun." diyen Yıldırım, güney çevre yolları başta olmak üzere toplam 14 yol projelerinin devam ettiğini aktardı.

Kayserililere hızlı tren ihalesini bu yıl başlatacakları müjdesini de veren Yıldırım, Kayseri'den hızlı trenle Yerköy, Kırıkkale, Ankara, İstanbul, Konya, Sivas ve Erzincan'a daha kısa sürede gidilebileceğini kaydetti.