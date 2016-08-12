Yıldırım, FETÖ soruşturmasında tutuklanan gazetecileri affetmedi

Toplumsal mutabakat kapsamında aralarında siyasiler, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu bazı isimlere yönelik davalarından vazgeçen Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen gazetecilerle ilgili davaları ise geri çekmedi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Uğur Dündar, Soner Yalçın ve Ahmet Şık gibi isimlerin arasında bulunduğu bazı gazeteciler hakkında açtığı davaları geri çekti.

Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı karar verilen gazeteciler hakkında açtığı davalardan ise vazgeçmedi. Bu kişiler hakkında Başbakan Yıldırım'ın daha önce açtığı davaların ise mahkemelerde görülmeye devam edileceği bildirildi.

Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın, şarkıcı Semiha Yankı; oğlu Erkam Yıldırım'ın da bazı basın organlarındaki yayınlardan dolayı açtığı davaları geri çektiği öğrenildi.

Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası oluşan toplumsal mutabakat ortamına katkıda bulunmak amacıyla, aralarında siyasiler, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu isimlere yönelik açtığı davaları geri çekeceğini açıklamıştı.