Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, "Genel Kurulda, teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz." diye konuştu.
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