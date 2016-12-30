Başbakan Yıldırım

, "2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak." dedi.

Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, "Genel Kurulda, teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz." diye konuştu.

AA