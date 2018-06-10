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Yıldırım'dan Türk Kızılayına kutlama

Başbakan Yıldırım, "Türk Kızılayı, aziz milletimizin yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün, merhametinin ve şefkat duygularının bir tezahürüdür" dedi.

Yıldırım'dan Türk Kızılayına kutlama

Başbakan Yıldırım, "Türk Kızılayı, aziz milletimizin yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün, merhametinin ve şefkat duygularının bir tezahürüdür" dedi.

10 Haziran 2018 Pazar 18:07
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Yıldırım'dan Türk Kızılayına kutlama

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Kızılayının aziz milletin yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün, merhametinin ve şefkat duygularının bir tezahürü olduğunu belirterek, 150. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle çalışanları kutladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk Kızılayının, mazlumların, kimsesizlerin, çaresizlerin kara gün dostu olduğunu belirten Yıldırım, 150. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularla kutladı.

Yıldırım, Kızılayın rengine, diline, inancına bakmaksızın, dünyanın dört bir yanında insanların yardımına koştuğunu ve ihtiyaç sahiplerine elini uzattığını vurguladı.

Türk Kızılayının, yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı olduğunun altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı, aziz milletimizin yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün, merhametinin ve şefkat duygularının bir tezahürüdür. Kan tedariki başta olmak üzere insanlara önemli hizmetlerde bulunan, afetzedelerin acısını ve sıkıntısını gidermek için yoğun gayretler gösteren Kızılay, başarıyla yürüttüğü insani yardım operasyonlarıyla tüm dünyanın takdirini kazanmaktadır. Kızılayın insanlara en iyi hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarını artırarak sürdüreceğine, vatandaşlarımızın da kan bağışı ve diğer yardımlarıyla Kızılayı daima destekleyeceklerine yürekten inanıyorum.

Türk Kızılayının 150. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu güzide kurumumuzun bütün çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımTürk Kızılayı
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