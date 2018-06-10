Yıldırım'dan İstanbullulara pazar sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, iş adamı Erdoğan Demirören'in Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine gitmek için metro ve Marmaray'ı kullandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Demirören'in Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılmak amacıyla Tuzla'daki konutundan çıkan Yıldırım, Kartal Metro İstasyonu'na geldi. Gişelerden istanbulkartı okutarak metroya binen Yıldırım'ı karşılarında gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başbakan olarak ilk kez Marmaray'ı kullandı

Yolculuk esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, onlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrılık Çeşmesi durağında metrodan inen Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde açılışı yapılan Marmaray'a geçti. İstanbul Boğazı'nın altından Asya'dan Avrupa'ya geçen Yıldırım, Başbakan olarak ilk kez Marmaray'ı kullandı. Başbakan Yıldırım, yolcular ile sohbetinde projeyi nasıl hayata geçirdiklerini anlattı. Kartal'da başlayan yolculuk Yenikapı'da sona erdi. Başbakan Binali Yıldırım, buradan Fatih Camisi'ne hareket etti.

Başbakan Yıldırım'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

"Emek verip yaptığımız bu güzel ulaşım araçlarına binme fırsatımız oldu"

Yıldırım, yolculuk esnasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Emek verip yaptığımız bu güzel ulaşım araçlarına binme fırsatımız oldu. Bu bizim için büyük bir mutluluk. İstanbullu vatandaşlarımız ile sohbet etme imkanı bulduk. Bugün Türkiye'nin her yerinde ve İstanbul'da büyük projelerin altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bizim imzamız var. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ovit Tüneli, bölünmüş yollar, şehir hastaneleri ve dünyanın en büyük havalimanı… Saymakla bitmez."