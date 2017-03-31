Yıldırım'dan Halisdemir ailesine taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, şehit Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in vefatı dolayısıyla Halisdemir ailesini telefonla arayıp taziyelerini iletti.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in vefat haberinin ardından eşi Hasan Hüseyin Halisdemir'i telefonla aradı.
Yıldırım, görüşmede Fadimana Halisdemir'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek merhumeye Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diledi.
AA