Başbakan Binali Yıldırım

, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek kahvaltılı toplantıda, bakan ve milletvekilleriyle görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım, 5 Aralık Pazartesi saat 10.00'da, AK Parti Genel Merkezi'nde, bakan ve milletvekilleriyle kahvaltılı programda bir araya gelecek.

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunması beklenen "cumhurbaşkanlığı sistemi"ne ilişkin anayasa değişikliği teklifi konusunda bakan ve milletvekilleriyle istişarelerde bulunacak.

Toplantıda ayrıca gelecek hafta başından itibaren Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak 2017 Yılı Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı da ele alınacak.

AK Parti'nin "Cumhurbaşkanlığı sistemi" ile ilgili TBMM Başkanlığına sunacağı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", dün AK Parti milletvekillerinin imzasına açılmıştı.

AA