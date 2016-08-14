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Yıldırım: AK Parti demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdırdı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Partimiz, 15 Temmuz darbe girişimini başarıyla bastırarak, adını demokrasi tarihine altın harflerle yazdırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım: AK Parti demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdırdı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Partimiz, 15 Temmuz darbe girişimini başarıyla bastırarak, adını demokrasi tarihine altın harflerle yazdırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

14 Ağustos 2016 Pazar 18:15
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Yıldırım: AK Parti demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdırdı
ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 15. kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında, AK Parti Genel Merkezi'nde, "AK Parti'nin 15 Yıllık Demokrasi Yolculuğu" adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. 

AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümü sade bir törenle kutlanıyor

Serginin hazırlanmasında emeği geçen tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ekibine teşekkürlerini ileten Yıldırım, "Hayırlı uğurlu olsun." diyerek kurdeleyi kesti. 

Yıldırım ve beraberindekiler, açılışın ardından AK Parti'nin 15 yıllık siyasi hayatını anlatan fotoğraf sergisini gezdi. Sergide, "Gezi Parkı" olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaşananlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, PTT Genel Müdürlüğünce bastırılan "AK Parti'nin Kuruluşunun 15. Yılı" konulu anma pulunu imzaladı.

"15 yıla 11 seçim sığdıran AK Parti, her seçimde başarısına başarı kattı"
AK Parti'nin 15. yılına özel olarak hazırlanan anı defterini de imzalayan Yıldırım, deftere şunları yazdı:

"Bugün 14 Ağustos 2016, milletin partisi AK Parti 15 yaşında. 15 yıl önce liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kutlu yolculuğa çıkan AK Parti, bugün birçok başarılı hizmeti yapmış olmanın haklı gururunu yaşıyor. 15 yıla 11 seçim sığdıran ve her seçimde başarısına başarı katan partimiz, üstüne üstlük 15 Temmuz darbe girişimini de başarıyla bastırarak adını demokrasi tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Nice ak yıllara birlikte..."

Sergi açılışında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz, Mehdi Eker, Mustafa Ataş, Ahmet Sorgun, Erol Kaya ile milletvekilleri de hazır bulundu.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2016 18:02
Anahtar Kelimeler:
YıldırımAK PartiDemokrasi Tarihi Altın Harfönce Vatan
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