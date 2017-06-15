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YHT seferleri artırılacak

TCDD Taşımacılık AŞ'nin, artan yolcu talebini karşılamak üzere Konya-İstanbul arasında günde dört olan Yüksek Hızlı Tren sefer sayısını altıya çıkaracağı bildirildi.

YHT seferleri artırılacak

TCDD Taşımacılık AŞ'nin, artan yolcu talebini karşılamak üzere Konya-İstanbul arasında günde dört olan Yüksek Hızlı Tren sefer sayısını altıya çıkaracağı bildirildi.

15 Haziran 2017 Perşembe 12:17
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YHT seferleri artırılacak

TCDD Taşımacılık AŞ'nin, artan yolcu talebini karşılamak üzere Konya-İstanbul arasında günde dört olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer sayısını altıya çıkaracağı bildirildi.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, 23 Haziran'dan itibaren sefere konulacak yeni YHT'lerin, Konya'dan saat 12.45, İstanbul Pendik'ten saat 12.30'da hareket edeceği belirtildi. Böylece daha önce sabah ve akşam saatlerinde hareket eden YHT'lerin sabah, öğlen ve akşam hareket saatleriyle daha rahat bir seyahat imkanı sunacağı kaydedildi.

Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul YHT hatlarında günde toplam 50 seferle 20 bin yolcuya hizmet veren TCDD Taşımacılık AŞ'nin sefer sayısını 52'ye çıkarmasıyla Konya-İstanbul hattında günlük yolcu kapasitesinin yaklaşık bin kişi artacağı belirtildi.

Ramazan Bayramı'nda ek YHT seferleri

Açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi amacıyla da ek YHT'lerin işletileceği belirtilerek, "23-24 ve 27 Haziran tarihlerinde, Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara arasında karşılıklı olarak ilave edilecek YHT'ler, Ankara'dan saat 12.40'ta, İstanbul Pendik'ten ise saat 18.40'ta hareket edecek." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TcddTCDD Taşımacılık AŞYHT Seferleri
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