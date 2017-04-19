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YHT hattı için ilaçlama uyarısı

TCDD 8. Bölge Müdürlüğü, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Konya, Sakarya YHT demiryolu hatlarında yapılacak kimyasal ot ilaçlaması konusunda vatandaşları uyardı.

YHT hattı için ilaçlama uyarısı

TCDD 8. Bölge Müdürlüğü, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Konya, Sakarya YHT demiryolu hatlarında yapılacak kimyasal ot ilaçlaması konusunda vatandaşları uyardı.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:56
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YHT hattı için ilaçlama uyarısı

ESKİŞEHİR

Ankara, Eskişehir, Bilecik, Konya, Sakarya Yüksek Hızlı Tren (YHT) demiryolu hatlarında kimyasal ot ilaçlamayapılacak.

TCDD 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Konya, Sakarya YHT hatlarında ilaçlama özel treniyle ve uzman personel gözetiminde, balast temizliğini korumak, çeken ve çekilen demiryolu araçlarını olumsuz etkileyen ve kendiliğinden yetişen otlara karşı kimyasal ilaçlama gerçekleştirileceği bildirildi.

Kimyasal ot ilaçlamasında kullanılacak süspansiyonun, çevredeki insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı olmaması için gereken tüm tedbirlerin alındığına işaret edilen açıklamada, buna rağmen ilaçlamayı müteakip, demiryolu hattının 15 metre yakınında hayvan otlatılmaması ve ot hasadının yapılmaması gerektiğini belirtildi.

Açıklamada, ilaçlamanın başlayacağı 22 Nisan'dan itibaren 23 Mayıs'a kadar demiryolu hattının 15 metre yakınına yaklaşılmasının can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YHTIlaçlamaVatandaşUyarıTcdd
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