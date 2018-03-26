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YHT garlarında 'kütüphane' dönemi başlıyor

Okuma kültürü ve alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağlanması ve yolcuların yolculukları sırasında okumaya teşvik edilmesi amacıyla "Gar Kütüphaneleri" projesi hayata geçirilecek.

YHT garlarında 'kütüphane' dönemi başlıyor

Okuma kültürü ve alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağlanması ve yolcuların yolculukları sırasında okumaya teşvik edilmesi amacıyla "Gar Kütüphaneleri" projesi hayata geçirilecek.

26 Mart 2018 Pazartesi 11:19
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YHT garlarında 'kütüphane' dönemi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, okuma kültürü ve alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları üzerinde bulunan garlarda, kütüphaneler kurmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde bu yıl kütüphanecilik alanında hayata geçirilecek yeni çalışmalar içerisinde "Gar Kütüphaneleri" de yer alıyor.

Bakanlığın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının iş birliğinde başlatacağı uygulama ile YHT hatları üzerinde bulunan garlarda kütüphaneler kurulacak.

"Gar Kütüphaneleri" ismi verilen projeyle hızlı tren yolcularının yolculukları sırasında ve sonrasında okumaya teşvik edilmesi, böylelikle de okuma kültürü ve alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yolculukta okunacak, istasyonda iade edilecek

Yapılan planlamalara göre, ilk etapta Konya-Ankara-Eskişehir-İstanbul YHT garlarında birer kütüphane kurulacak.

Garlarda kütüphanelerin kurulmasıyla vatandaşlar, yolculukları sırasında okumak istedikleri kitap ve benzeri materyalleri buradan ödünç alabilecek ve istedikleri istasyonda iade edebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Hızlı TrenYHTYHT Garları
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