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YGS'ye girecekler için 3 saat sessizlik

TESK Genel Başkanı Palandöken, YGS günü sürücülerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson çalmamalarını, referandum çalışması yapacaklardan müzik açmamalarını istedi.

YGS'ye girecekler için 3 saat sessizlik

TESK Genel Başkanı Palandöken, YGS günü sürücülerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson çalmamalarını, referandum çalışması yapacaklardan müzik açmamalarını istedi.

09 Mart 2017 Perşembe 10:51
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YGS'ye girecekler için 3 saat sessizlik

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 12 Mart Pazar günü 2 milyondan fazla öğrencinin Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) gireceğini hatırlatarak, sürücülerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson çalmamalarını, referandum çalışması yapacaklardan müzik açmamalarını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, YGS'nin, Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC'de çok sayıda sınav merkezinde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Bu sınava 2 milyondan fazla öğrencinin gireceğini belirten Palandöken, tüm sürücüleri ve nisan ayında yapılacak referandum nedeniyle sokaklarda yüksek sesle yayın yapan araçları uyararak, saat 10.00-12.40 saatlerinde klakson çalınmaması, yüksek sesle propaganda yapılmaması çağrısında bulundu.

"Hepimiz gençlerimiz için daha tedbirli olmalıyız"

Palandöken, sınav günleri trafikte sıkışıklık olabileceğine işaret ederek, sınava girecekleri sabah evden biraz daha erken çıkmaları konusunda uyardı.

Yol yapım çalışmalarına da dikkati çeken Palandöken, "Bilhassa havanın sıcak ve yağışın olmadığı günlerde yol yapım çalışmaları artmaktadır. Gürültülü yol yapım çalışmaları da gençlerin sınav esnasında dikkatini dağıtmaktadır. O gün yol yapımı ve tadilatı çalışmalarına ara verilmesini istiyoruz. Şoförlerimizin de kapalı yolları öğrenmesini istiyoruz. Hepimiz gençlerimiz için daha tedbirli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TESKKKTCYGS
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