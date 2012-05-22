YGS için çalışma içindeyiz

ADANA - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, YGS 'nin 1 milyon 800 bin adayın tüm bilgisini 160 dakikada ölçen bir sınav olarak, ciddi sıkıntılar oluşturduğunu belirterek, ''Bunu zamana yayarak, birden fazla sınava alarak gerçekleştirebilir miyiz? diye bir düşünce, bir çalışma içerisindeyiz'' dedi.



ÖSYM Adana Sınav Merkezi Yöneticisi Prof. Dr. Halis Arıoğlu'nun görevini Prof. Dr. Hasan Rüştü Kutlu'ya devretmesi nedeniyle Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen törene katılan Demir, bir gazetecinin sınav sistemindeki değişikliklerle ilgili sorusu üzerine, şunları kaydetti: ''Merkezi sınavları yapan bir kurumuz. Merkezi sınavları yaparken üniversitelerin koordinasyonunu yapan Yükseköğretim Kurulu'nun talimatları kılavuzları doğrultusunda bunları gerçekleştiriyoruz. Biz sınavları sadece uygulayıcı olarak gerçekleştiriyoruz. Sınav sistemi konusunda tek aşamalı, iki aşamalı, üç aşamalı bu tür şeyleri tamamen YÖK belirliyor. Bize verdiği kılavuzlarla sınavın nasıl yapılması gerektiğini belirliyor. Biz, sınavların istenilen bilgi düzeyini ölçecek ve istenilen niteliklerdeki adayları seçecek biçimde soruları hazırlayıp, sınavın fiili uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Burada da sınav merkezlerimizdeki arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde sayın Milli Eğitim Bakanımız sınavın uygulanış biçimi şeklinde bir yorumu oldu. Bu birlikte tasarladığımız bir çalışmaydı. Çünkü özellikle YGS 1 milyon 800 bin adayın tüm bilgisini 160 dakikada ölçen bir sınav olarak ciddi sıkıntılar oluşturuyor, adaylar ve aileleri arasında. Bunu zamana yayarak, birden fazla sınava alarak gerçekleştirebilir miyiz? diye bir düşünce, bir çalışma içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde bunun detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bu kısa zamanda gerçekleşecek bir olay değil. Bir altyapı gerektiriyor. Dolayısıyla sınavın stresini azaltıcı, sınavın daha rahat ortamlarda gerçekleşmesini sağlayacak bir çalışma yapıyoruz. Bu konu biraz daha netleşince kamuoyuna bilgi vereceğiz.''