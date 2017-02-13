Yeşilay’da Şubat Ayında…

Öncelikle “Modern Hayat İnsanı Yalnızlaştırıyor”, “Ailede Sevgi Ve İletişim İçin Çaba Gerek”, Sevgi Bağımlılığı Önlüyor” gibi başlıklar altında toplanan bilgi dolu sayfalar karşımıza çıkıyor dergide. Ayrıca Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Cengiz Bozkurt ile gerçekleştirilen keyifli röportajlar da Şubat ayı sayısında… Tabii sağlığı da atlamamak gerek… Sağlık sayfasında ise ağız ve diş hastalıkları ve de kış aylarındaki vücut ısımızla ilgili bilgiler de yer almakta.

Dolu dolu Şubat ayı sayısını mutlaka okuyun.

Haber: Yağmur Tanyıldız