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Yeşilay’da Şubat Ayında…

Türkiye’nin en köklü sağlık ve yaşam dergisi Yeşilay’da bu ay neler var?

Yeşilay’da Şubat Ayında…

Türkiye’nin en köklü sağlık ve yaşam dergisi Yeşilay’da bu ay neler var?

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:10
9 Okunma
Yeşilay’da Şubat Ayında…

Öncelikle “Modern Hayat İnsanı Yalnızlaştırıyor”, “Ailede Sevgi Ve İletişim İçin Çaba Gerek”, Sevgi Bağımlılığı Önlüyor” gibi başlıklar altında toplanan bilgi dolu sayfalar karşımıza çıkıyor dergide. Ayrıca Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Cengiz Bozkurt ile gerçekleştirilen keyifli röportajlar da Şubat ayı sayısında… Tabii sağlığı da atlamamak gerek… Sağlık sayfasında ise ağız ve diş hastalıkları ve de kış aylarındaki vücut ısımızla ilgili bilgiler de yer almakta.

Dolu dolu Şubat ayı sayısını mutlaka okuyun.

Haber: Yağmur Tanyıldız

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yağmur TanyıldızYeşilayYeşilay Dergisi
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