"

Dünyamız İnsan

" temasıyla

Yeşilay

ve

Kızılay

arasında İmzalanan işbirliği protokolüyle, bağımlılıklarla mücadelede iki kurumun ortak çalışmalar yürütmesi ve gençler için daha iyi imkanlar oluşturulacak yeni projeler üretilmesi planlanıyor.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, iki kurum güçlerini birleştirdi. İmzalanan protokolle bağımlılıklarla mücadelede iki kurumun ortak çalışmalar yürütmesi planlanıyor.

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından imzalanan işbirliği protokolü ile çocuk ve gençlerin daha sağlıklı ve bilinçli birer birey olması için ortak projeler üretilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında bağımlılıklarla mücadelede birlikte hareket edilerek ortak çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda protokolde, her iki kurumun faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan imkan ve kaynakların paylaşımı konusunda işbirliği içinde olması ve "Dünyamız İnsan" ana temasıyla birçok etkinlik ve projenin hayata geçirilmesi maddeleri yer alıyor.

"Yeşilay ve Kızılay iki kardeş kuruluş"

İmzalanan protokolle kamu yararına çalışan iki kuruluşun güçlerini daha sağlıklı bir toplum için birleştirdiğini belirten Yeşilay Başkanı Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeşilay ve Kızılay ülkemizin en eski iki sivil toplum örgütüdür. Bizler bu protokolle sağlıklı bir toplum için beraber hareket etme kararı aldık ve bu amaçla Kızılay ve Yeşilay gönüllülerine yönelik çalışmalar yapacağız, çalıştığımız alanlar konusunda birbirimizin destekçisi olacağız. "Ay"ların kardeşliğine, iki kardeş kuruluşun işbirliğine ve böylesi tarihi bir ana şahit ve vesile olduğumuz için mutluyuz, işbirliğimiz hayırlı olsun."

"Hedefimiz insan; bunun için el eleyiz, yan yanayız"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık da iki kuruluşun hedefinin insan ve insana yardım olduğunu vurgulayarak, "Farklı yollardan aynı hedefe gidiyoruz. Protokolümüz ile de el eleyiz, yan yanayız, güçlerimizi birleştiriyoruz. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz, protokolümüz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol, yeni projelerin oluşturulup uygulanmasında da önemli rol oynayacak. Yeşilay ve Kızılay ortaklaşa "Dünyamız İnsan" sloganıyla bir proje gerçekleştirerek bu kapsamında gençlik kampları, konser ve gençlik festivali planlayacak, Yeşilay ve Kızılay gönüllülerine yönelik iletişim çalışmaları ve etkinlikler düzenlenecek.

AA