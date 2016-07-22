Yeşil ve gri pasaportlulara yeni düzenleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaport sahipleri, bağlı bulundukları kurumdan görev ya da yurt dışına çıkış izin yazısı alarak seyahat edebiliyor.

Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Pasaport Kısım Amirliği yetkililerden alınan bilgiye göre, hususi ve hizmet pasaportlu vatandaşlar belirli şartlarla yurt dışına çıkabiliyor.

Yurt dışına çıkış için izin yazısı

Hususi ve hizmet pasaportlu vatandaşlar, bağlı bulundukları kurumdan görev ya da yurt dışına çıkış izin yazısı almalarının ardından seyahat edebilirken, eş ve çocukları pasaportun hak sahibinin bağlı bulunduğu kurumdan "Adı geçen şahsın yurt dışına çıkmasında herhangi bir mani kurumumuzca yoktur veya sakınca bulunmamaktadır" şeklinde bir yazı alarak, yurt dışına seyahat ediyor.

Yapılan düzenleme doğrultusunda kamu kurumlarından emekli olan ve yurt dışına çıkacak kişilerden herhangi bir yazı istenmezken, pasaport kontrolleri sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ve ilgili daire başkanlıklarından alınan şifrelerle emeklilik durumu tespit edilebiliyor.

KKTC ile Gürcistan'a seyahat etmek isteyen devlet memurlarına ise izin verilmiyor.

Öte yandan, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde, kamu görevlileri ile ailelerinin alabildiği yeşil ve resmi vazifeyle görevlendirilenlere verilen gri pasaportları kullanan yolcuların işlemleri, vize ofislerinde sürdürülüyor. Yeşil ve gri pasaportlar üzerinde detaylı inceleme yapılan havalimanında, söz konusu işlemlerinin yolcu trafiğini aksatmadığı görülüyor.