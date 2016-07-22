Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yeşil ve gri pasaportlulara yeni düzenleme

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, yeşil ve gri pasaport sahiplerinin, bağlı bulundukları kurumdan izin yazısı almaları kaydıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.

Yeşil ve gri pasaportlulara yeni düzenleme

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, yeşil ve gri pasaport sahiplerinin, bağlı bulundukları kurumdan izin yazısı almaları kaydıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.

22 Temmuz 2016 Cuma 16:19
492 Okunma
Yeşil ve gri pasaportlulara yeni düzenleme

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaport sahipleri, bağlı bulundukları kurumdan görev ya da yurt dışına çıkış izin yazısı alarak seyahat edebiliyor.

Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Pasaport Kısım Amirliği yetkililerden alınan bilgiye göre, hususi ve hizmet pasaportlu vatandaşlar belirli şartlarla yurt dışına çıkabiliyor.

Yurt dışına çıkış için izin yazısı

Hususi ve hizmet pasaportlu vatandaşlar, bağlı bulundukları kurumdan görev ya da yurt dışına çıkış izin yazısı almalarının ardından seyahat edebilirken, eş ve çocukları pasaportun hak sahibinin bağlı bulunduğu kurumdan "Adı geçen şahsın yurt dışına çıkmasında herhangi bir mani kurumumuzca yoktur veya sakınca bulunmamaktadır" şeklinde bir yazı alarak, yurt dışına seyahat ediyor.

Yapılan düzenleme doğrultusunda kamu kurumlarından emekli olan ve yurt dışına çıkacak kişilerden herhangi bir yazı istenmezken, pasaport kontrolleri sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ve ilgili daire başkanlıklarından alınan şifrelerle emeklilik durumu tespit edilebiliyor.

KKTC ile Gürcistan'a seyahat etmek isteyen devlet memurlarına ise izin verilmiyor.

Öte yandan, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde, kamu görevlileri ile ailelerinin alabildiği yeşil ve resmi vazifeyle görevlendirilenlere verilen gri pasaportları kullanan yolcuların işlemleri, vize ofislerinde sürdürülüyor. Yeşil ve gri pasaportlar üzerinde detaylı inceleme yapılan havalimanında, söz konusu işlemlerinin yolcu trafiğini aksatmadığı görülüyor.


AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 16:57
Anahtar Kelimeler:
FETÖGri PasaportYeşil Pasaport
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ