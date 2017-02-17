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'Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması' jürisi belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması"nın jürisinde Ediz Hun, Engin Altan Düzyatan, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan ve Esra Bilgiç yer alacak.

'Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması' jürisi belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması"nın jürisinde Ediz Hun, Engin Altan Düzyatan, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan ve Esra Bilgiç yer alacak.

17 Şubat 2017 Cuma 10:55
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'Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması' jürisi belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması"nın jürisinde Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından Ediz Hun, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan ve Esra Bilgiç yer alacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın üniversiteli gençler arasında çevre farkındalığının artması ve genç yeteneklerin sinema sektörüne katılımının sağlanması için başlattığı yarışmanın jüri heyeti belirlendi.

Yarışmaya katılacak kısa filmlerin değerlendirmesini yapacak jüride Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından Ediz Hun, Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinden Engin Altan Düzyatan, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan ve Esra Bilgiç yer alacak.

Başvuruların alındığı yarışmaya katılmak isteyenler, yarışmanın web sayfası "www.yesilbakiskisafilm.com" adresinden 17 Mart 2017'ye kadar ön kayıt yaptırabilecek.

Bakanlık, yarışmada dereceye giren çevre temalı kısa filmlere toplam 150 bin Türk Lirası ödül dağıtacak.

AA

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Çevre Ve Şehircilik BakanlığıYeşil Bakış Kısa Film YarışmasıEdiz HunDiriliş ErtuğrulEngin Altan DüzyatanKadir ÇöpdemirHasan Kaçan
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