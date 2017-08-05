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"Yerli üreticiyi ayakta tutmazsak ülke perişan hale gelir"

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Maskan, "Yerli üreticiyi ayakta tutmazsak ülke perişan hale gelir. Yani biz üretmezsek insanlar aç kalır, Türkiye aç kalır." dedi.

"Yerli üreticiyi ayakta tutmazsak ülke perişan hale gelir"

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Maskan, "Yerli üreticiyi ayakta tutmazsak ülke perişan hale gelir. Yani biz üretmezsek insanlar aç kalır, Türkiye aç kalır." dedi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:54
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"Yerli üreticiyi ayakta tutmazsak ülke perişan hale gelir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Latif Maskan, "Yerli üreticiyi ayakta tutmazsak ülke perişan hale gelir. Yani biz üretmezsek insanlar aç kalır, Türkiye aç kalır." dedi.

Maskan, Sarıkamış ilçesindeki Soğuksu Tabiat Parkı'nda, Kars, Erzurum, Iğdır, Ardahan'daki il ve ilçe ziraat odalarının başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de son günlerde tarımla ilgili yaşanan bazı sıkıntıların, düve kesiminin yasaklanması ve buğday ithalatından kaynaklandığını savundu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile düve kesim işine baştan beri karşı olduklarını belirten Maskan, "Bayraktar'ın bir lafı var. 'Anası olmazsa danası olmaz' ama şimdi bu konunun zamanlaması çok yanlıştır. Bu tür açıklamaların yılbaşında yapılması gerekmektedir. Kurban Bayramı'na bir ay gibi bir süre kalmış Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı düve kesimini yasaklıyor. Bu kesinlikle yanlış bir karardır ziraat odaları olarak bu karara katılmak istemiyoruz." dedi.

Maskan, düve kesim yasağını bu sene uygulanmaması için bakanlığa çağrıda bulunduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli üreticiyi ayakta tutmazsak ülke perişan hale gelir. Yani biz üretmezsek insanlar aç kalır, Türkiye aç kalır. Şu an masamıza gelen her türlü yiyecek çiftçimizin alın teriyle geliyor. Ayrıca buğday politikalarını da doğru bulmuyoruz. Mazotun litresi 4,5 liradır. Bizim buğdayı, Ukrayna ile karşılaştırmamız doğru değildir. Yetkililer, lütfen çiftçinin sesine kulak verip, mağduriyetini gidersin." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Latif MaskaYerli üreticiTürkiye Ziraat Odaları Birliği
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