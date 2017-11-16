Yerel televizyon kanallarından uydu fiyatlarında indirim talebi

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ (TÜRKSAT) frekans ücretlerinin yüksek olduğunu ve telif haklarının yerel yayıncıları ekonomik olarak zorladığını savunarak fiyatların yeniden düzenlenmesini istedi.

Burhan, bir kafede düzenlediği toplantıda, derneklerine üye olan 62 yerel kanalın her zaman milli iradenin yanında yer aldığını söyledi.

TÜRKSAT ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) yerel yayıncılara uyguladığı ücret tarifesini makul seviyeye çekmesini istediklerini aktaran Burhan, çözüm noktasında yöneticilerden destek beklediklerini ifade etti.

Burhan, TÜRKSAT'ın frekans ücretlerinde yeni düzenleme yapmamakta ısrar etmesi halinde birçok yerel kanalın ekonomik yetersizlikten dolayı kapatma kararı alacağını ileri sürerek "Ulusal televizyonlar ile yerel televizyon kanalları aynı ücreti ödemektedir. Bu adaletsizliğe 'Dur' demek gerekir. Reklam pastasından aldığımız pay sınırlıdır. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kendi il ve ilçesinin tanıtımını yapan yerel televizyonlar kapanmayla yüz yüze." dedi.

Üyelerinin telif hakları konusunda da sıkıntılar yaşadığına işaret eden Burhan, bu konunun sık sık davalara konu olduğunu aktardı. Burhan, "Yerel kanalların, RTÜK'e her ay ödedikleri reklam payını artık RTÜK yerine Kültür ve Turizm Bakanlığına ödemesi, Bakanlığın da bunu ilgili meslek birliklerine göndermesi halinde sorun çözülür." değerlendirmesinde bulundu.