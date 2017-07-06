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Yere atılan şarj cihazından çıkan duman korkuttu

Atatürk Havalimanında, THY'nin tarifeli uçağına gitmek üzere terminalde bulunan İngiliz yolcunun, uçağa alınmamasına sinirlenip yere fırlattığı taşınabilir şarj cihazından dumanlar çıkması, paniğe neden oldu.

Yere atılan şarj cihazından çıkan duman korkuttu

Atatürk Havalimanında, THY'nin tarifeli uçağına gitmek üzere terminalde bulunan İngiliz yolcunun, uçağa alınmamasına sinirlenip yere fırlattığı taşınabilir şarj cihazından dumanlar çıkması, paniğe neden oldu.

06 Temmuz 2017 Perşembe 17:05
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Yere atılan şarj cihazından çıkan duman korkuttu

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanından İngiltere'nin Birmingham kentine gitmek üzere açıkta park halinde bekleyen Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağı için Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki 701 numaralı kapıda, yolcu alımına başlandı. 

Özel yer hizmetleri şirketinin terminalde yaptığı son kontroller sırasında, İngiliz vatandaşı R.H'nin yanında "powerbank" olarak bilinen taşınabilir şarj cihazının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine yolcuya, bu cihazların uçağa alınmasının yasak olduğu bildirildi.

Yolcunun bu cihazı yanına alarak uçağa gitmek istediğini söylemesi üzerine, terminalde tartışma yaşandı. İngiliz yolcu, kendisine izin verilmemesine sinirlenerek, taşınabilir şarj cihazını kapının yanındaki alana fırlattı. Sert şekilde yere çarpan cihazdan bir anda dumanlar çıktı. Bu sırada, terminalde kısa süreli panik yaşandı.

Polis ekipleri tarafından müdahale edilen İngiliz yolcu, bir süre terminalde bekletildikten sonra gözaltına alınarak, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İngiliz yolcu, çıkan tartışmada bir an öfkelenerek, cihazı yere attığını, ne olduğunu anlamadan cihazdan dumanlar yükseldiğini anlatarak, olay nedeniyle pişmanlık ve üzüntü duyduğunu dile getirdi.

AA

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