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Yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaş, yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti.

Yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaş, yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:06
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Yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaş, yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti.

İlçede, bir bankanın Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki şubesine para yatırmaya giden Cengiz Özgüleşir, bankaya girmeden önce yerde bir miktar para buldu. Özgüleşir, 20 bin lira olduğu anlaşılan parayı Bodrum Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis ekipleri, banka görevlilerini, paranın sahibini tespit etmek üzere polis merkezine davet etti.

Banka görevlilerince tespit edilen ancak ismini vermek istemeyen kişi, parasını teslim aldı.

Bankaya para yatırmaya gittiğini belirten Cengiz Özgüleşir, "Bankanın önünde iki deste halinde para buldum. Bulur bulmaz sahibinin kim olduğunu merak ettim ve hemen Emniyet Müdürlüğüne geldim. Her insanın yapabileceği normal hareketlerden biriydi. Ben de onu yaptım." diye konuştu.

Bu davranışının insanlara bir mesaj olmasını temenni eden Özgüleşir, insanların birbirine saygılı ve samimi düşüncelerle yaklaşmasını istedi.

Polis merkezi amiri Fevzi Söztutar da Özgüleşir'i bu hareketinden dolayı tebrik ederek örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrum
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