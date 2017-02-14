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'Yer Gök Dua' Projesi ile askerlere destek

Kilis'te aralarında Suriyelilerin de bulunduğu bir grup kadın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütleriyle mücadele eden askerlere manevi destek amacıyla her hafta toplanarak, Fetih ve Yasin surelerini okuyup, dua ediyor.

'Yer Gök Dua' Projesi ile askerlere destek

Kilis'te aralarında Suriyelilerin de bulunduğu bir grup kadın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütleriyle mücadele eden askerlere manevi destek amacıyla her hafta toplanarak, Fetih ve Yasin surelerini okuyup, dua ediyor.

14 Şubat 2017 Salı 12:51
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'Yer Gök Dua' Projesi ile askerlere destek

Kilis'te aralarında Suriyelilerin de bulunduğu bir grup kadın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütleriyle mücadele eden askerlere manevi destek amacıyla her hafta toplanarak, Fetih ve Yasin surelerini okuyup, dua ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerinden geçen yıl Kilis'e atılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'yla kentte huzur ortamı oluştu. Kilis Belediyesi de harekata katılan askerlere manevi destek sunmak amacıyla "Yer Gök Dua" Projesi'ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin de aralarında olduğu çeşitli yaş gruplarından 100 kadın, her hafta cuma günleri sabah namazında düzenli olarak bir araya gelerek, namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuyor.

Cuma namazının ardından Yasin ve Fetih surelerini okuyan kadınlar, askerlerin başarısı için dua ediyor.

Daha önce de uygulandı

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nda mücadele eden askerlerin selameti ve şehitler için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Türk askerinin devletin bekası için mücadele ettiğini anlatan Özdemir, şunları belirtti:

"Yanı başımızda savaşın en dramatik yüzünü gördük. İlimize 100’ün üzerinde roket atıldı. 25 vatandaşımızı şehit verdik. Bu acıyı ciğerlerinde hisseden bir il olarak, Fırat Kalkanı Harekatı'nı biz halk olarak hem de belediye olarak sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye'yi bir kuşatma planı vardı, Fırat Kalkanı Harekatıyla bu engellendi. Biz de bu anlamda halk olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki dua ordusu olmadan kılıç ordusu eksik kalır. Üzerimize düşen görevi hassasiyetle yapmaya çalışıyoruz."

Askerlere minnettarlar

Suriyeli Safa Hamedi, Türkiye'nin Suriye'ye komşu olması nedeniyle savaştan en fazla etkilenen ülke olduğunu vurguladı.

Kilis'in geçen yıl yaşadığı olaylardan dolayı ekonomik ve sosyal alanda büyük sıkıntılar çektiğini dile getiren Hamedi, "Allah Türk askerini korusun. İnşallah sağ salim annelerine dönerler. İnşallah bu savaş biter. Eskisi gibi kardeşlik içerisinde yaşamaya devam ederiz. Türk askerine çok minnettarız. Türk askerleri Suriye'de canını bizler için hiç pahasına feda ediyor. Kimse evini bırakıp başka bir yere gitmek istemez. Türk askeri sayesinde ülkemizde eskisi gibi kardeşlik içerisinde devam yaşarız inşallah." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yer Gök DuaKilisDeaş
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